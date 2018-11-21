Zap Vadisi'nde kros yarışması

Hakkari Zap Vadisi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "2018-2019 Okul Sporları Kros Yarışması" gerçekleştirildi. İl ve ilçelerdeki çeşitli okullardan 250 sporcunun katıldığı yarışmada kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre koşarak, dereceye girebilmek için ter döktü.

HUZUR ORTAMI SAĞLANDIKTAN SONRA SPOR ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Hakkari-Van yolunun 30'uncu kilometresindeki Erziki ile Kırakdağ köyleri arasındaki bölge, huzur ortamının sağlanmasının ardından spor etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgede "2018- 2019 Okul Sporları Kros Yarışması" düzenlendi.

DERECE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışmaya katılan 250 kız ve erkek sporcu, dereceye girebilmek için etrafı dağlarla çevrili derin Zap Vadisi'nde ter döktü. Zap Suyu'nun kenarındaki Hakkari- Van yolunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan kızlar 3, erkekler ise 5 kilometre koştu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kros yarışmasında dereceye giren sporculara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ödüllerini verdi.