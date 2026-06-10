Zayıflama iğnesi oldu, kulakları değişti! Hemen doktora başvurdu ama...

Son yıllarda kilo verme amacıyla yaygın şekilde kullanılan GLP-1 grubu ilaçlar, yalnızca tartıdaki rakamları değil, vücudun görünümünü de değiştiriyor.

Daha önce "Ozempic yüzü", "Ozempic kalçası" ve "Ozempic göğüsleri" gibi kavramlar gündeme gelirken, şimdi de uzmanların "Ozempic kulakları" olarak adlandırdığı yeni bir estetik trend dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre hızlı kilo kaybı sonrasında kulak memelerindeki yağ dokusu azalabiliyor. Bu da kulak memelerinin daha ince, uzun ve sarkık görünmesine yol açabiliyor

. Los Angeles'ta görev yapan plastik cerrah Dr. Luis Macias, hızlı kilo kaybının kulak memelerinde yaşlanma etkisini hızlandırabildiğini belirterek son dönemde bu şikayetle başvuranların sayısında artış gördüğünü söyledi.

Kulak memeleri sarktı

Ozempic kullanarak yaklaşık 20 kilogram veren bir kadın, küpe takarken kulak memelerinin eskisinden farklı göründüğünü fark ettiğini ve hacim kaybının kendisini beklediğinden daha fazla rahatsız ettiğini anlattı.

Benzer şikayetlerin özellikle hızlı kilo veren kişiler arasında arttığı ifade ediliyor.

Estetik yaygınlaştı

Plastik cerrahlar, kulak memelerindeki hacim kaybını gidermek için dolgu uygulamaları, yağ enjeksiyonları ve kulak memesi küçültme operasyonları gibi yöntemlere başvurulduğunu belirtiyor.

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