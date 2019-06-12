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Zayıflamak istedi, ameliyat sonrası öldü

Almanya'da yaşayan ve karın yağlarını aldırmak için Gaziantep'te özel bir hastanede bıçak altına yatan 38 yaşındaki kadın, ameliyattan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA | 12.06.2019 - 20:19..
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Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan ve karın yağlarını aldırmak için Gaziantep'e gelen 38 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Yeliz Bayır, ameliyat edildi.

15 GÜN MAKİNEYE BAĞLI YAŞADI

İlk ameliyatı 1 Aralık 2018 tarihinde yapılan talihsiz kadın, 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ikinci ameliyatın ardından fenalaştı. Yaşadığı rahatsızlık sonucu kalbi duran ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tekrar hayata döndürülen Yeliz Bayır, yoğun bakım ünitesinde 15 gün makineye bağlı olarak yaşadıktan sonra bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yeliz Bayır'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Zayıflamak istedi, ameliyat sonrası öldü

Öte yandan Yeliz Bayır'ın yakınlarının hastane hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Zayıflamak istedi, ameliyat sonrası öldü

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