Zehirli tırtıllar istila etti, ülke alarma geçti; Parklar ve spor salonları kapatıldı

Almanya'nın Charlottenburg-Wilmersdorf bölgesinde yaşayan vatandaşlar son haftalarda sıra dışı bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Meşe kese tırtılı (Oak Processionary Moth) olarak bilinen türün hızla yayılması üzerine bazı yeşil alanlar ve spor tesisleri kullanıma kapatıldı.

Yetkililer, tırtılların taşıdığı zehirli kılların insan sağlığı için risk oluşturduğunu belirtiyor.

Yerel yöneticilere göre bazı çocuklarda ciddi cilt reaksiyonları görülürken, çok sayıda kişi kaşıntı ve döküntü şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bölge sakinleri, belirtileri hafifletmek için kortizonlu ilaçlar kullanmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Yaşlı vatandaşların ise dışarı çıkmaktan çekindiği ifade ediliyor.

Teması tehlikeli

Uzmanlar, meşe kese tırtıllarının özellikle gelişimlerinin belirli dönemlerinde zehirli kıllar oluşturduğunu belirtiyor. Bu kıllar havaya karışarak ciltte kızarıklık, yoğun kaşıntı, göz tahrişi ve solunum problemlerine yol açabiliyor.

Nadir durumlarda ise ciddi alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

"Sakın dokunmayın"

Yaban hayatı uzmanları, vatandaşların tırtıllara veya yuvalarına kesinlikle dokunmaması gerektiğini vurguluyor.

Şüpheli yuvaların yetkililere bildirilmesi istenirken, özellikle çocukların ve evcil hayvanların enfekte bölgelerden uzak tutulması tavsiye ediliyor.