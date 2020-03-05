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Zehra Çilingiroğlu elinde çiçeklerle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu; Nişantaşı'nda gittiği AVM çıkışında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 15:23..
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Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geride bıraktığımız gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Kucağındaki çiçeklerin kimden geldiğini söylemeyen Çilingiroğlu, "İyiyim. Her şey yolunda gidiyor." dedi.

Bir muhabirin parmağındaki yüzüğe dikkat çekmesi üzerine Zehra Çilingiroğlu, "Benim kendi yüzüğüm. Öyle evlilik durumları falan yok." ifadelerinde bulundu.

Zehra Çilingiroğlu elinde çiçeklerle görüntülendi

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