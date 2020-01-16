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Zehra Çilingiroğlu'ndan aşk pozu

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, mutluluk pozu verdi.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 08:42..
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, İstinye'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

EVLİLİK SORULARINA CEVAP YOK

Spor kıyafetleri ve makyajsız haliyle dikkat çeken Çilingiroğlu, sevgilisiyle mutluluk pozu verdi.

"ÇOK BEĞENDİM"

Siyah saçlarını kızıla boyatan Zehra, “Yeni imajınızı sevgiliniz beğendi mi?” sorusu karşısında gülümsedi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise “Çok beğendim, bana da sürpriz oldu. Ayrıca Zehra ne yapsa yakışıyor.” dedi

Uzun zamandır beraber olan çift, evlilik sorularını cevap vermek istemedi.

ALIŞVERİŞE GİTTİ

Spor kıyafetleri ve makyajsız hali ile dikkat çeken Çilingiroğlu, sevgilisi Kadayıfçıoğlu'nu yolcu ettikten sonra alışveriş merkezine giderek  alışveriş yaptı.

Zehra Çilingiroğlu'ndan aşk pozu

Zehra Çilingiroğlu'ndan aşk pozu

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