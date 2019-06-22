Zehra Çilingiroğlu'nun elbisesi dikkat çekti

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, giydiği kıyafet ile dile düştü. Sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kıyafeti beğenen de oldu, kötüleyen de...

TATİL SEZONUNU AÇTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatil sezoununu Bodrum'da açan Zehra Çilingiroğlu, alışveriş merkezinde görüntülendi.

BİR BAŞINA ALIŞVERİŞ

Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya, ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

KIYAFETİ OLAY OLDU

Zehra Çilingiroğlu'nun giydiği çiçekli uzun elbisesi de dikkatlerden kaçmadı. Çilingiroğlu'nun elbisesine binlerce yorum yapıldı. Çoğu takipçi Zehra'nın sade güzelliğine vurgu yaparken, diğer takipçiler tarzını beğenmedi.

OYA BAŞAR'A BENZETİLDİ

Hatta Çilingiroğlu'nu Hülya Avşar'a değil de Oya Başar'a benzetenler bile oldu.