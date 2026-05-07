Zekeriya Yapıcıoğlu: Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün

Van'da 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybetmesinin ardından başıboş köpekler sorunuyla ilgili sorumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Siyasetçiler konuyla ilgili adım atılmasını işaret eden çağrılar yapıyor.

"GEREKİRSE İTLAF EDİLMELİ"

TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sahipsiz köpek sorunuyla ilgili şunları söyledi:

"Elbette hayvana merhamet gerekir. Hayvan aç ve susuz bırakılmamalı. O hayvan eğer insan sağlığını tehdit eder noktaya gelmişse durum farklılaşır.

İnsanlara zarar vermeyeceği bir tedbir almak gerekir. Eğer insanlardan uzaklaştırmak gerekiyorsa, o hayvan saldırgansa, iyileştirilemiyorsa, gerekirse itlaf edilmelidir.

"ÇOCUKLAR ÖLECEĞİNE KÖPEKLER ÖLSÜN"

Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün. Sorun hayvanların kendisi değil. Sorun hayvanların gereği gibi muhafaza edilmemesi. Daha büyüğü ise hayvanların insanlarla eşitlenmesi sorun."