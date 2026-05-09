Zeki Murat Göle: Bu akşam şampiyonluğu kaybettik

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, çok üzgün olduklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.