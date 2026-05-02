Zeki Murat Göle'den Şampiyonlar Ligi sözleri

Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 70 puana ulaşırken, Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

"EN BÜYÜK PAY ONLARIN"

Göle, "Oyuncularımız oyun planına sadık kalarak, yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. En büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"YİNE BİR RİSK VAR"

Zeki Murat Göle, "Milan Skriniar ve Marco Asensio kulübede takıma destek için varlardı. Çok sıkıntı olmadığı sürece oyuna almayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek seviyelerde ama yine bir risk var." diye konuştu.