Zeki Yavru: Futbolu Samsunspor’da bırakmak istiyorum

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham ve Celil Yüksel takımdan ayrı düz koşu yaparken, takım kaptanı Zeki Yavru ise antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR BENCE ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİYOR"

4 kulvarda yarışmalarına rağmen çok güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Zeki Yavru, "Genel tabloya baktığımız zaman bizim adımıza çok güzel geçen bir sezon olduğunu düşünüyorum. Bugün hala son iki hafta kala beşincilik şansı bulunan Samsunspor bence çok başarılı bir sezon geçiriyor. O yüzden mutluyuz. Önümüzde iki karşılaşma var. İkisini de kazanmak istiyoruz ve sonrasında ligi nerede bitireceğiz, pozisyonumuz ne olur hep birlikte göreceğiz" dedi.

"ÇOK UZUN SAKATLIĞI OLAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU"

Bazı olumsuz olayların bu sezon ilk kez başlarına geldiğine dikkat çeken Zeki Yavru, "Çok uzun sakatlığı olan arkadaşlarımız oldu. Bir anda kadromuz çok eksildi. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Kupa maçında çok eksik kadrolarla sahada mücadele ettik. O günkü şartlarda tam kadromuzla sahada olabilseydik belki de çok farklı sonuçlar olabilirdi. Süper Kupa'da da iddialı olabilirdik o dönemde. Ama dediğim gibi uzun süreli sakatlık yaşayan arkadaşlarımız oldu. O süreçler bizi etkiledi. Sonrasında Thorster Fink'in gelmesi ve sakat arkadaşlarımızın düzelmesi, transfer döneminin ardından takımın toplanması, hocanın da tabii ki katkısıyla birlikte yavaş yavaş takım yükselişe geçti" diye konuştu.

"DÖRTTE DÖRT YAPTIK"

Samsunspor forması ile kariyerini noktalamak istediğini belirten Zeki Yavru, "Son haftalarda hepimizin gördüğü gibi dörtte dört yaptık. Evimizde Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmemiz bizim için çok güzel oldu. Bu sezon ben 40 maç oynadım. En az oynayan takım arkadaşımız zaten yaklaşık 30 maç süre aldı burada. 50 maç oynayan arkadaşlarımız var. Milli takımla birlikte belki de 60 maçı bulan arkadaşlarımız var. Benim de sezon sonunda sözleşmem bitecek. Ne olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. 4 sezondur buradayım. Saha içi, saha dışı, bu kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Başkanımızla da görüştüm. Hocamız da benimle görüştü. Ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Burada çok güzel günlerim oldu. Şehirde, camiamızla birlikte, taraftarımızla birlikte 2-3 sene daha oynayıp futbolu burada noktalamak isterim. Hedeflerimden biri bu" şeklinde konuştu.

Hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşmasını da değerlendiren Yavru, Başakşehir'i deplasmanda yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade etti.