Zelensky: Rusya ateşkes teklifini bozdu

Rusya-Ukrayna Savaşı dördüncü yılını geride bıraktı.

Binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Ateşkes ve savaşın sona ermesi için tüm dünyadan çağrılar sürerken önemli bir açıklama gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsattı.

''RUSYA ATEŞKES VE CAN GÜVENLİĞİNİ REDDETTİ''

Rusya'nın geçici ateşkese uymayarak gün içinde cephede çatışmaları sürdürdüğünü kaydeden Zelensky, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

BİN 820 KEZ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Zelensky, Rusya'nın cephe hattında saat 10.00 itibarıyla bin 820 kez saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, aynı zamanda ülkesine hava saldırılarının da düzenlendiğine işaret etti.

''RUS TARAFI ATEŞKESİ BOZDU''

Rusya'ya savaşı sona erdirme ve barışın sağlanması için diplomasiye başvurması çağrısında bulunan Zelensky, "Rus tarafının, bugün itibarıyla ateşkesi bozduğunu belirtiyoruz.

Akşam saatlerinde askeri ve istihbarat raporlarımıza dayanarak, sonraki eylemlerimize karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşta, Moskova yönetimi, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs'ta, Kiev de buna karşılık 6 Mayıs saat 00.00'dan itibaren ateşkes teklifinde bulunmuştu. İki taraf da gelen teklifleri kabul ettiğine ilişkin açıklama yapmamıştı.