Zelensky'den anlaşma için görüşebileceğini söyleyen Putin'e yeşil ışık

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, üç yılı aşkın süredir devam ediyor.

Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamazken, Rus liderden sürpriz bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile üçüncü bir ülkede uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceklerini belirtti.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'den yanıt geldi.

PUTİN'İN GÖRÜŞME TALEBİNE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelensky görüntülü mesaj paylaşarak, Putin'in, kendisi ile uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"ŞİMDİ UYGUN BİR FORMAT BULMAK LAZIM"

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

“Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım.”

PUTİN, UZUN VADELİ ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞELEBİLECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Putin buradaki konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini ifade etmişti.