Zelensky'den İnsansız Sistemler Kuvvetleri Günü paylaşımı

Ukrayna, bu yıl ilk kez 11 Haziran’ı “İnsansız Sistemler Kuvvetleri Günü” olarak kutladı. Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yayımladığı mesajda bu tarihin, artık her yıl insansız sistemler alanında görev yapan askerlere duyulan minnettarlığın simgesi olacağını ifade etti.

Zelensky, yeni dönemde savaş alanında insansız teknolojilerin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

“MODERN SAVAŞ DRONSUZ DÜŞÜNÜLEMEZ”

Açıklamasında insansız hava ve kara sistemlerinin savaşın doğasını değiştirdiğine dikkat çeken Zelensky, Ukrayna’nın bu alanda farklı seviyelerde etkin şekilde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Cephe hattındaki operasyonlardan, düşman bölgesinin derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılara kadar geniş bir yelpazede insansız sistemlerin kullanıldığını belirten Zelensky, bu teknolojilerin sahadaki askeri dengeleri etkilediğini dile getirdi.

OPERASYONLAR VE ASKERİ ETKİ

Zelensky, insansız sistemlerle yürütülen operasyonların kayıt altına alındığını ve bu faaliyetlerin sahadaki sonuçlarının dikkatle analiz edildiğini ifade etti.

Ukrayna lideri, operatörlerin hassasiyet ve yeteneklerinin sahadaki başarılarda kritik rol oynadığını belirterek, bu sistemlerin Rusya’nın askeri kapasitesi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu savundu.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA VURGUSU

Mesajında savunma teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine de değinen Zelensky, Ukrayna’nın insansız sistemler alanındaki kapasitesini artırmak için çalışan tüm personele teşekkür etti.

Devlet Başkanı, hem savaş alanında görev yapan operatörlere hem de bu teknolojilerin geliştirilmesinde emeği geçen mühendislere minnettarlığını ifade etti.

“GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Zelensky, açıklamasının sonunda Ukrayna’nın güvenliği için çalışan tüm personele teşekkür ederek, insansız sistemlerin ülke savunmasında giderek daha kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ukrayna yönetimi, bu alandaki yatırımların ve teknolojik gelişimin önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını belirtiyor.