Zencefili alüminyum folyoya sarıp cüzdana koyuyorlar: İşte sebebi

Birçok insan, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak veya hayatına daha fazla bereket çekmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Bunlardan biri de, bir parça zencefili alüminyum folyoya sararak cüzdanda veya çantada taşımak.

Neden zencefil ve alüminyum folyo?

Feng Shui felsefesine inananlara göre zencefil, canlılık, koruma ve pozitif enerji çekme konusunda oldukça güçlü bir sembol.

Uygulamayı destekleyenler, zencefilin sadece sağlıkla değil, aynı zamanda ekonomik fırsatların önünü açmakla da bağlantılı olduğunu savunuyor.

Alüminyum folyo ise bu enerji sembolünü koruyan, dış dünyadan izole edip aktif tutmaya yarayan bir kılıf görevi görüyor.

Bu ritüel ne işe yarıyor?

Zencefilin hareket ve momentumu temsil ettiği, bu sayede paranın ve fırsatların akışını kolaylaştırdığına inanılıyor.

Negatif hisleri savuşturmak ve günlük hayatta daha pozitif bir ruh hali yakalamak için kullanılıyor.

Özellikle iş görüşmeleri veya yeni bir projeye başlarken, bu ritüelin motivasyonu artırdığı düşünülüyor.

Zencefilin kokusunu kaybetmesi veya kuruması, enerjisinin tükendiğine işaret sayılıyor. Bu yüzden, çoğu kişi her ayın başında zencefili yenilemeyi tercih ediyor.

Ayrıca bu ritüelin bir parçası olarak, cüzdanın içindeki gereksiz fişleri veya eski kartları temizlemek de önemli.

Çünkü Feng Shui’ye göre, düzenli ve temiz bir cüzdan, bolluk ve refahı çeken en temel unsurlardan biri.