Zeren Spor, 3 voleybolcusuyla daha yollarını ayırdı
Zeren Spor Voleybol Takımı; orta oyuncu Janset Cemre Erkul, smaçör Svetlana Gatina ve pasör Eylül Karadaş ile yollarını ayırdı.
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zeren Spor, 3 sporcusuyla daha sözleşme yenilemedi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren başkent ekibi, orta oyuncu Janset Cemre Erkul, smaçör Svetlana Gatina ve pasör Eylül Karadaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Kulübün açıklamasında, söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
12 İSİMLE SÖZLEŞME YENİLENMEDİ
Bu isimlerle Zeren Spor'un, önceki sezon kadrosunda yer alıp sözleşme yenilemediği oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)