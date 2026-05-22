Zerenspor, 5 voleybolcusuna veda etti
Zerenspor; Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazareva, Beyza Arıcı ve Saliha Şahin'le yolların ayrıldığını duyurdu.
Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 5 sporcusuyla daha sözleşme yenilemedi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırılmasını sürdüren başkent ekibi, Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Anna Lazareva, Beyza Arıcı ve Saliha Şahin'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)