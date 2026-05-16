Zerenspor'da Stevan Ljubicic dönemi sona erdi

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Mor-beyazlılarda yol ayrımına gidildi.

Zerenspor, iki sezondur takımda görev yapan başantrenör Stevan Ljubicic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Zerenspor'da başantrenör olarak görev yapan Stevan Ljubicic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev aldığı iki sezon boyunca takımımızın hedefleri doğrultusunda gösterdiği özverili çalışmalar ve kulübümüze kattığı değerler için kendisine teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.