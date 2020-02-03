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Zerrin Özer: Benden nefret etmişsiniz

Geçirdiği zor zamanları geride bırakan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar üzerine takipçilerinden özür diledi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 11:51..
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde yalnızca 36 saat evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanmıştı.

PAYLAŞIMI ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan, sadece gideceği konserleri duyuran 62 yaşındaki Zerrin Özer, dün üzerinde filtre uyguladığı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.  Ancak paylaştığı fotoğraf, çok sayıda eleştiri aldı.

Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı.

İşte şarkıcının o paylaşımı:

Zerrin Özer: Benden nefret etmişsiniz

"ÖZÜR DİLERİM"

Ardından takipçilerinden özür dileyen Özer, filtresiz bir poz paylaşarak, “Dikkat dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız ha ha ha ha yani benim canlarım şaşırmış ‘Nefret etmişsiniz’ ben de anlamadım. ‘Bu nasıl bir resim! Zerrin nerede?’ dedim. Ha ha ha (Oy öleyim size) Haklısınız tabii… Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan ha ha ha… Kızmışsınız bana ‘O ışık ney?’ zannedersin resmim uzaydan gelmişim gibi… Vah vah vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve de çizgiler kapansın diye, ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış! Amanın kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım diye… Sizi çok seviyorum” dedi.

Zerrin Özer: Benden nefret etmişsiniz

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