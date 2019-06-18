Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca Adnan Oktar müridi çıktı

Üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile birlikte Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlenen Zerrin Özer'e bir biri ardına kötü haberler geliyor.

"400 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Önceki gün Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Dolandırıldığını iddia eden kadın, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği döylemiş ve Akıncı’nın kendisini 400 bin lirasını aldığını açıklamıştı.

ADNAN OKTAR'IN ADAMI ÇIKTI

Şimdide ünlü şarkıcının eşi Murat Akınca'nın geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.