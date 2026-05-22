Zeydan Karalar: CHP en kısa sürede kurultaya gitmelidir

İstinaf mahkemesinden CHP Kurultayı hakkında çıkan mutlak butlan kararı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılında Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı’nı hükümsüz saydı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN DEVRALMASINA HÜKMEDİLDİ

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırılarak, 38. Olağan Kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun dönemindeki yönetimin görevi devralmasına hükmedildi.

CHP içerisinde siyasi gerginlik ve belirsizlik artarken, parti içindeki belediye başkanlarından tek tek mesajlar gelmeye başladı.

HİÇ KONUŞMADI

Geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bu yıl şubat ayında tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mutlak butlan kararının açıklandığı andan beri sessizliğini koruyordu.

Bugün sabah saat 10.00’da sosyal medya hesabından ilk kez mutlak butlan ile ilgili paylaşım yapan Karalar, önemli açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZE TARİHİ BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Zeydan Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partimiz tarihi bir süreçten daha geçmektedir. Cumhuriyet'i kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir.” dedi.

"CHP YÖNETİMİNİ HER ZAMAN CHP'LİLER SEÇMİŞTİR"

Ayrıca açıklamasının devamında Karalar, “Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır.”