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Zeynep Korel'in avukatı konuştu

Zeynep Korel'in avukatından şaşırtan iddia: Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i tehdit ediyor

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 07:07..
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Zeynep Korel'in avukatı konuştu

Zeynep Korel daha önce, “Amerika’da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor” haberleri ile gündem yaratmıştı. Hülya Darcan ve Tanju Korel’in büyük kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, geçen günlerde de annesinden 30’lu yaşlarında şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti.

BABASININ EVİNDE KALMAK İSTEDİ

Şimdi de Zeynep Korel'in avukatı avukat Esennur Ezgi, şaşırtan iddialar ortaya attı. Yeni iddialara göre Zeynep Korel; Tanju Korel’in ölümünün ardından, babasından kalan ve annesinin yaşadığı evde kalmak istediğini annesine söyleyince, şiddet gördü. Oysaki o evde Zeynep Korel’in de yasal olarak hakkı vardı.

"UZLAŞMAK İSTEDİLER"

Zeynep Korel'in babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtlayan Ezgi, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil, kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız" dedi.

Zeynep Korel'in avukatı konuştu

"BİZİ TEHDİT EDİYOR"

Son olarak Hülya Darcan'ın hem Zeynep Korel'i hem de kendisini tehdit ettiğini açıklayan Ezgi, “Annesi Hülya Darcan'ı da defalarca kez aradım, kendisi iki kez bana “Zeynep'in ve kızının hayatının tehlikede” olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Kendisini bir kez daha aradım ancak telefonu kapalıydı. 'Hayatı tehlikede nasıl bir söylem, ne amaçla söylendi? Aralık ayında Zeynep Hanım'ın kızı, anneannesi Hülya Darcan'ı ziyarete gelecekti. Bu söylemden sonra nasıl gelsin? Kendisi ayrıca benim için 'çakılacaksın yere' ifadesini kullandı. Bu konuşma sırasında yanımda tanıklarım da vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız." açıklamalarını yaptı.

Zeynep Korel'in avukatı konuştu

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