Zeynep Mansur'un Mansur Yavaş tepkisi

31 Mart seçimleri öncesi güzel şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından sürekli yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olumlu ve olumsuz etiketlere maruz kalmıştı. Mansur Yavaş mazbatasını alınca, güzel şarkıcıya şimdi de tebrik mesajları gelmeye başladı.

"BEN MANSUR DEĞİLİM"

Zeynep Mansur, "İnsanlar sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ı etiketleyerek ona mesaj atacaklarına beni etiketleyerek bana mesaj atıyorlar. Son 1 ay içerisinde aldığım olumlu ve olumsuz yorumların haddi hesabı yok. Şimdi ise tebrik mesajları alıyorum. Halime güleyim mi ağlayayım mı bilemedim." dedi.