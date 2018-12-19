Zeynep Nazlı Kayı: Hacı ile seyahat etmeyi seviyoruz

Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı’nın 2 yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

İşte Kayı'nın açıklamaları:

"Kendimi güzel buluyorum. Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum. Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim.

HACI'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM

Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.

AŞKTA TRİP OLMAZ

Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi. Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil."

Nazlı Kayı, 26 yaşında. Londra’daki University Of Westminster’in Hukuk Bölümü'nden mezun.