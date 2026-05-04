Zeynep Sönmez, dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 65'inciliğe çıktı.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY 60. OLMUŞTU
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.
