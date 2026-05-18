Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi oldu
Milli sporcu, dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını aldı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
ZEYNEP REKORUN YENİ SAHİBİ
Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)