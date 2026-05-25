Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan yaşanıyor.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

2-0 YENİLEREK ELENDİ

Fransa Açık'a ana tablodan katılan Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.