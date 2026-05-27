Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile Fransa Açık çift kadınlarda ikinci tura çıkmayı başardı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep, Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.

İKİNCİ TURA ÇIKTI

Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)