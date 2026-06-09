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Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

AA AA
Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. turda
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde korta çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı.

Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası ABD'li Katie Volynets ile karşılaştı.

ZEYNEP TUR ATLADI

24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)