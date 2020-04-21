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Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İHA |
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Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, sahil yolu üzerinde kimliği öğrenilemeyen Afgan uyruklu 4 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bir Afgan uyruklu şahıs bıçaklanarak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan yaralıya müdahale etti.

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler üzerine çalışma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kavgaya karışanları olay yeri yakınlarında kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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