İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, sahil yolu üzerinde kimliği öğrenilemeyen Afgan uyruklu 4 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bir Afgan uyruklu şahıs bıçaklanarak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan yaralıya müdahale etti.
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Şüpheliler üzerine çalışma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kavgaya karışanları olay yeri yakınlarında kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.