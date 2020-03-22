Zeytinburnu'nda bir grup vatandaş halay çekti

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye'de de tespit edildi.

Şu ana kadar ülkemizde koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 947 de vaka tespit edildi.

EVDE KAL ÇAĞRILARI YAPILDI

Hükümet tarafından tedbirler sıkılaştırılırken vatandaşlara zaruri ihtiyaçları dışında dışarı çıkılmaması ve kabalık ortamlarda bulunulmaması çağrısında bulunuluyor.

SAHİLDE HALAY ÇEKTİLER

Ancak birçok vatandaşlar uyarılara kulak asmıyor.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi sahilinde bir grup vatandaş halay çekti.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Zeytinburnu'nda vatandaşlar halay çekti VİDEO