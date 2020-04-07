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Zeytinburnu'nda polis 2 cezaevi firarisini yakaladı

Zeytinburnun'da kimlik kontrolü yapan ekipleri 45 dakika arayla sahte kimlik kullanarak atlatmaya çalışan 2 cezaevi firarisi gözaltına alındı.

DHA |
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Zeytinburnu'nda polis 2 cezaevi firarisini yakaladı

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün akşam saat 22.45 sıralarında Sümer Mahallesi 8/3 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

11 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYOR

Şüphelinin sorgu için verdiği Sezai Ş. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu ve gerçek isminin ise Mehmet Ö.(47) olduğu belirlendi. Mehmet Ö.'nün 4 güveni kötüye kullanma, 8 dolandırıcılık, 3 resmi belgede sahtecilik ve cezaevinden firar etme olmak üzere 16 suçtan arandığı öğrenildi. 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. gözaltına alındı.

İKİNCİ ŞAHSIN DA SAHTE KİMLİK GÖSTERDİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan, 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi 204. Sokak'ta polis şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polise Hüseyin U. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin Cengiz K.(47) olduğu belirlenirken, birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından arandığı öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'nda polis 2 cezaevi firarisini yakaladı


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