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Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde silahlı saldırı

İstanbul'da bir sanayi sitesi içinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

İHA | 13.03.2020 - 03:48..
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Davutpaşa Caddesi’nde bulunan bir sanayi sitesinin içinde restoran ve lokantalar için menü katalogları üreten iş yerinin sahibi Bülent A. otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Bülent A. yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Bülent A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde silahlı saldırı

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde silahlı saldırı

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