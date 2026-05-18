Zilhicce ayı duası: İlk 10 günü okunacak dua

Arapça adı “Zilhicce” (ذو الحجة) olup “hac ayı” olarak bilinen ve kurban ibadetini de barındıran Zilhicce ayı, başladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce hilalinin görüldüğünü ve 27 Mayıs'ta Kurban Bayramı'nın İslam aleminde kutlanacağını duyurdu.

2026 yılında 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Zilhicce'yi idrak eden Müslümanlar, ibadetlerini de yerine getiriyor.

Zilhicce ayına özel okunacak dualar da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Özellikle ilk 10 günü sabah akşam okunması gereken Zilhicce duası, günahların bağışlanması için tavsiye olunuyor.

ZİLHİCCE DUASI

"Lâ ilâhe illallâhu adededdühûr. Lâ ilâhe illallâhu adede emvâcil buhûr. Lâ ilâhe illallâhu adeden nebâti veşşecer. Lâ ilâhe illallâhu adedel katri vel matar. Lâ ilâhe illallâhu adede lemhil uyûn. Lâ ilâhe illallâhu hayrum-mimmâ yecmeûn. Lâ ilâhe illallâhu min yevminâ hâzâ ilâ yevmi yunfehu fissûr.

ANLAMI

"Zamanlar adedince Allah'tan başka ilâh yoktur. Denizlerin dalgaları adedince Allah'tan başka ilâh yoktur. Bitkiler ve ağaçlar adedince Allah'tan başka ilâh yoktur. Düşen damlalar ve yağmurlar adedince Allah'tan başka ilâh yoktur. Göz kırpmaları adedince Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah'tan başka ilâh yoktur, O (kulların) topladıklarından daha hayırlıdır. Allah'tan başka ilâh yoktur, bu günümüzden Sûr'a üfürülecek güne kadar (bütün zamanlarda kelime-i tevhid geçerlidir)."