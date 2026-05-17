Zilhicce ayı ibadetleri: İşte en faziletli dualar ve zikirler

Kelime anlamı "Hac Sahibi" olan ve İslam inancında çok özel bir yere sahip bulunan Hicri takvimin son ayı Zilhicce kapıyı çaldı.

Dünyanın dört bir yanından Müslümanların Kabe'ye akın ettiği, Zilhicce'nin 8, 9 ve 10. günlerinde Hac ibadetinin eda edileceği bu mukaddes ay, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da müjdecisi.

İslam alimlerinin "kaçırılmaması gereken bir sevap kapısı" olarak nitelendirdiği bu günlerde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?

İLK 10 GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ

Fecr Sûresi’nin 2. âyet-i kerimesinde geçen “on gece” ifadesi, İslam âlimlerinin ve müfessirlerin genel kabul gören yorumlarına göre (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb) hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesini işaret etmektedir.

Hadis kaynaklarında (Ebû Dâvûd, Buhârî) yer alan rivayete göre Allah Resûlü:

"Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuştur.

Sahabiler, bu amellerin Allah yolunda yapılacak cihattan da mı üstün olduğunu sorduklarında ise Hz. Peygamber (s.a.s.) şu istisnayı belirterek cevap vermiştir: “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de üstündür. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup (geriye hiçbir şeyle) dönmeyen kimsenin cihadı müstesna.”

İslam âlimlerinden İbn Hacer’in de belirttiği üzere, bu on günün diğer zaman dilimlerinden daha faziletli olmasının temel nedeni, hac ibadetinin bu ayda ifa edilmesidir.

AREFE GÜNÜ ORUCU FAZİLETİ

Zilhicce ayının 9. günü, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın arefesi olarak idrak edilmektedir. Sahih hadis kaynaklarında (Müslim) aktarılan rivayetlere göre, bu mübarek arefe gününde tutulacak orucun da çok büyük bir fazileti ve manevi sevabı bulunmaktadır.

Müslümanların bu on günlük süreyi tövbe, istiğfar, oruç ve sadaka gibi salih amellerle ihya etmesi tavsiye edilir.