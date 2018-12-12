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Ziya Selçuk: Teknolojiyi doğru kullanmak lazım

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, başarılı eğitimin sırrının, teknolojiyi doğru kullanmaktan geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 13:56..
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Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin dördüncüsü bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleşti.

"İLGİNÇ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zirvede yaptığı konuşmada teknolojiyi insanların isterse iyi, isterse kötü kullanabileceğine değindi. Teknolojinin kolay kontrol edilemeyeceğini söyleyen Selçuk, "Artık gençler genç, yaşlılar da yaşlı gibi durmuyor. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Kuşak değişimleri konusunda eskiden bir manipülasyon yoktu. İlginç küresel ve siyasal dinamik var. Teknolojinin doğa insan ve kültür üzerindeki etkilerini gözden geçirerek kontrol ediliyor olması çok önemli. Teknolojinin haz ve arzu merkezli etkisi var. Bundan kaynaklanan bir istek var ve istek nedeniyle teknolojiden zarar görme olanağımız çok yüksek. Faydalanabilmemiz de çok yüksek. Kolay kontrol edilebilecek bir şey değil. Çocukların hizasının bozulması, insanların hizasının bozulması anlamına geliyor" dedi.

Ziya Selçuk: Teknolojiyi doğru kullanmak lazım

"GENÇLER TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANSIN"

Bakan Ziya Selçuk, "Teknolojinin evrensel boyutu oldukça önemli. Eğitim bir kurumsa muhakkak surette evrensel olana talip olmalı ve bir fotoğraf çıkarmalı. Biz sadece evrensel ya da yerel bakarak yaşayan bir sistem kurmakta zorlanabiliriz. İkisini birlikte dillendirmeyi çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda birçok faaliyetimiz var. Bu ülke için ortak bir hedefimiz hayalimiz var. Bütün çabalarınızı bu ortak amaca yöneltirsek kaynak israfımız çok fazla olmayacak. Microsoft gibi bir şirketin birikimini, eğitimine destek veren birçok şirket gibi, çok değerli görüyorum. Bu desteklerden ötürü Microsoft’a teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki bugün ulaşılacak sonuçlar mutlaka kendine uygulama zemini bulur. Gençler teknolojiyi doğru kullansın istiyoruz" diye konuştu.

Ziya Selçuk: Teknolojiyi doğru kullanmak lazım

"3 YILLIK TAKVİM BELİRLEDİK"

Bakan Selçuk, "3 yıllık bir takvim ilan ettik, hangi işleyiş gerçekleştirilecek paylaştık. Bakanlıkta ne yapılıyor ve ne yapılacak, sorusu aslında çok net. Çünkü çocuklar için, toplum için bir sürpriz yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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