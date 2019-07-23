Ziynet Sali: Sevgilim ruh ikizim

25 Temmuz'daki Harbiye konserine hazırlanan Ziynet Sali, hayat hikayesini anlattı.

1999'da Kıbrıs'tan İstanbul'a geldiğini, İTÜ'de konservatuvarda okuduğunu söyleyen Sali. "İyi ki Kıbrıs'a dönmemişim" dedi. İlk geldiğinde Ciguli'nin basın danışmalığını yaptığını açıklayan Sali, hayatın içinden geldiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, "2000'de Özden Bora ile yolumuz keşişti. Bir single çıkardık. Tek şarkı yapıp büyük şeyler bekleyen arkadaşlarımız var. Müzik emek ister" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEK EBRU GÜNEŞ'TEN"

Sanat dünyasında kendisini en çok Ebru Gündeş'in desteklediğini vurgulayan Sali, "Onu çok seviyorum" diye konuştu.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Sali, müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu hakkında da konuştu: "Çok şanslıyım. Ruh ikizimi buldum. Müzik aşkımı bozacak kimseyle birlikte olmadım. Erkan kalbi çok güzel biri, hayatıma ve müziğime güzellikler kattı. Aşk istiyordum, bekledim, geldi. Keşke dediğim tek şey bebek"