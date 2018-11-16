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Ziynet Sali: Sıla ile görüşüyoruz

Etiler'de görüntülenen Ziynet Sali, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 09:13..
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RR

Ziynet Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla’nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi. Önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülenen Sali, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"YARGIYA HESAP VERECEKLER"

“Söylemezsem Olmaz” adlı programda Sıla Gençoğlu’nun, şarkıcı Ziynet Sali’yi darbettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: “Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor.

"SILA'YI ARADIM"

Ünlü şarkıcı, “Sıla hanımla görüşüyor musunuz” sorusuna ise Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, ‘geçmiş olsun’ dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız” yanıtını verdi.

Ziynet Sali: Sıla ile görüşüyoruz

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