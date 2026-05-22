Zonguldak'da kaçak maden faciası: 1 işçinin öldüğü ocağın sahipleri tutuklandı
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada, ocağın sahibi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
19 Mayıs günü öğle saatlerinde, Zonguldak Dilaver Mahallesi’nde kaçak maden ocağında çalışan Erol Türksever (46), meydana gelen göçük sırasında toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle ocaktan çıkarılan Türksever, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Türksever, Rüzgarlımeşe Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kaçak ocağın sahibi oldukları öne sürülen Kerim Şeref ve Erdem Kiret, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Adliyeye çıkarılan iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.