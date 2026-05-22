Zonguldak'da kaçak maden faciası: 1 işçinin öldüğü ocağın sahipleri tutuklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

19 Mayıs günü öğle saatlerinde, Zonguldak Dilaver Mahallesi’nde kaçak maden ocağında çalışan Erol Türksever (46), meydana gelen göçük sırasında toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle ocaktan çıkarılan Türksever, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Türksever, Rüzgarlımeşe Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kaçak ocağın sahibi oldukları öne sürülen Kerim Şeref ve Erdem Kiret, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye çıkarılan iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.