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Zonguldak’ta 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zonguldak’ta aynı aileden üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.03.2020 - 04:47..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Şehir Er Ayhan Demirci Sokak’ta, üst katlarından duman kokusu geldiğini fark eden komşuları zili çalıp evde yaşayan aynı aileden Gülseren B., Fatma ve Damla A.’yı uyandırdı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir süre baygınlık geçiren komşuları için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralı üç kişiyi ambulansa alarak burada müdahale etti. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan üç kişi daha sonra iki ayrı ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Zonguldak’ta 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zonguldak’ta 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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