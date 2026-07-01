Zonguldak'ta ağaçtan düşen kadından acı haber
Bağlık Mahallesi'nde kiraz toplamak için tırmandığı ağaçtan düşen Aliye Yankın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Zonguldak'ta korkunç olay...
21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde kendilerine ait bahçedeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Aliye Yankın, dengesini kaybedip düştü.
Ağır yaralanan kadın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aliye Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Aliye Yankın'ın cenazesinin, bugün ikindi vaktinde Uzun Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)