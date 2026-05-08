Zonguldak'ta ağlama sesiyle 2 yaşındaki çocuk otobüste bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürekleri ağza getiren olay, bir halk otobüsü şoförünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden son buldu. Ailesinin fark etmeden kaybettiği 2 yaşındaki kız çocuğu, açık kapıdan emekleyerek bindiği halk otobüsünde tek başına kaldı. Minik çocuk, otobüs hareket ettikten sonra duyulan ağlama sesi sayesinde fark edilerek ailesine ulaştırıldı.

AÇIK KALAN OTOBÜS KAPISINDAN İÇERİ GİRDİ

Dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesinde, Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı’ya gelen halk otobüsünün şoförü Ramazan Çimen, durağa yanaştıktan sonra kısa süreliğine ekmek almak için araçtan indi.

Bu sırada otobüsün kapısının açık kaldığı, 2 yaşındaki kız çocuğunun ise ailesinin dikkatinden kaçarak emekleyip otobüse girdiği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun ailesinin durağın karşısındaki bir telefoncuya yöneldiği esnada küçük kızın tek başına otobüse doğru ilerlediği görüldü.

ŞOFÖR AĞLAMA SESİNİ DUYUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra yeniden direksiyon başına geçen Ramazan Çimen, yoluna devam etti. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra trafik ışıklarında beklediği sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesi dikkatini çekti.

Durumu kontrol etmek için aracını durduran Çimen, arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen çocuğun yanına giden sürücü, minik kızın korkmaması için onunla ilgilenerek durumu yetkililere bildirdi.

POLİS VE ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Alaplı Garaj Amirliği tarafından polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemelerde, aynı saatlerde küçük çocuk için Alaplı Belediyesi zabıta ekiplerine kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda küçük kız kısa sürede ailesine ulaştırıldı. Olayın mutlu sonla tamamlanması hem aileye hem de çevredeki vatandaşlara derin nefes aldırdı.

"ALLAH’TAN ÇOCUK AĞLADI"

Yaşadığı olayı anlatan halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen, çocuğun ağlama sesi sayesinde fark edildiğini söyledi.

Çimen, “Allah’tan çocuk ağladı. Ağlamasa sabaha kadar otobüste kalabilirdi. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay, çocuk güvenliği konusunda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.