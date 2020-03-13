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Zonguldak'ta alkollü sürücü yoldan çıktı

Zonguldak'ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yüksekliğindeki yoldan düştü.

İHA | 13.03.2020 - 03:53..
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Zonguldak'ın Acılık semtinde alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç isimli 67 AS 416 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseliğindeki yoldan düşerek mobilya dükkanın önüne düştü.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Şans eseri kazada otomobil sürücüsü Recep Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç'ye alkol ölçümü yaptı.

181 PROMİL AKOL TESPİT EDİLDİ

Recep Ç isimli otomobil sürücüsünde 181 promil alkol tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil çekici yardımıyla dükkanın önünden kaldırıldı.

Zonguldak'ta alkollü sürücü yoldan çıktı

Zonguldak'ta alkollü sürücü yoldan çıktı

Zonguldak'ta alkollü sürücü yoldan çıktı

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