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Zonguldak'ta banklar tel kafeslerle çevrildi

Devrek Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların oturduğu bankları tel kafeslerle kapattı.

İHA | 22.03.2020 - 17:18..
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Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında vatandaşların oturdukları banklar koronavirüs tedbirleri kapsamında tel kafes ile çevrilerek vatandaşların oturması engellendi.

"VATANDAŞLARIMIZIN BİRBİRLERİYLE TAKIN TEMAS ETMELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN BİR KARAR"

Hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de “ Koronavirüs” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Bizde belediye olarak ilçemizin Cumhuriyet Alanında vatandaşlarımızın oturmaları ve dinlenmeleri için hayata geçirdiğimiz bankları geçici bir süreyle tedbir amaçlı kafes altına aldık. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın birbirleriyle yakın temas etmelerinin önüne geçmek ve olası bir vakanın yayılmasını önlemek için alınan bir karardır. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu

Zonguldak'ta banklar tel kafeslerle çevrildi

Zonguldak'ta banklar tel kafeslerle çevrildi

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