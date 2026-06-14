Zonguldak'ta büfeden içecek çalan 3 şüpheli kameraya yakalandı
Ereğli ilçesinde, bir büfenin içecek dolabını zorla açarak hırsızlık yapan üç genç bu sırada yüzlerini gizlemeye çalışırken o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göz göre göre hırsızlık...
İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir büfeye yaklaşan üç şüpheli şahıs, dışarıda bulunan kilitli içecek dolabını hedef aldı.
DOLABI ZORLA AÇTILAR
Dolabın kapağını fiziki güç kullanarak zorla açan şahıslar, içeriden muhtelif içecekleri çaldı.
Hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri esnada güvenlik kamerasının kendilerini kaydettiğini fark eden şüpheliler paniğe kapıldı.
YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR
Eşkallerinin belirlenmesini engellemek amacıyla üzerlerindeki tişörtleri yüzlerine doğru çeken gençler, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama çalışması başlatacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)