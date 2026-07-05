Zonguldak'ta bugün denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların denize girişlerinin bir gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, tedbirin insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bugün geçerli olacak olan yasağa uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

"DENİZE GİRİŞLER YASAKLANMIŞTIR"

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 5 Temmuz 2026 Pazar günü denize girişler yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur."