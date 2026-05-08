Zonguldak'ta çocuklarla ip atlayan polis, gönülleri fethetti

Zonguldak’ta görev yapan bir polis memuru, sadece okul güvenliğini sağlamakla kalmadı, öğrencilerle kurduğu sıcak iletişimle de örnek oldu. Teneffüs sırasında çocukların oyununa katılarak ip atlayan polis memuru, neşeli tavırlarıyla öğrencilerin yüzünü güldürdü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı.

ÇOCUKLARLA KAHKAHA DOLU TENEFFÜS

Zonguldak İlkokulu’nda görevli polis memuru, ders aralarında öğrencilerle birlikte vakit geçirerek oyunlarına eşlik etti. Özellikle ip atlama oyununa katıldığı anlar çevredeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Çocuklarla birlikte kahkaha atan polis memurunun samimi tavırları, okul ortamına da renk kattı.

Okul yönetimi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir ilkokulda güvenliği sağlamak için görevlendirilmişsen, içindeki çocuk sana ip atlama oyunu da oynatır, çocuklarla kahkaha da attırır. İyi ki bizimlesiniz” ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİĞİN YANI SIRA GÜVEN DUYGUSU DA OLUŞTU

Okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayan polis memurunun öğrencilerle kurduğu iletişim, çocukların polise olan bakışını da olumlu yönde etkiledi. Öğrencilerin kısa sürede alıştığı polis memuru, teneffüslerde çocukların oyun arkadaşı haline geldi.

Veliler ve sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi polis memurunun davranışını “örnek yaklaşım” olarak değerlendirdi.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILMIŞTI

Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından okullarda polis görevlendirilmesine yönelik uygulama başlatılmıştı. Bu kapsamda birçok okulda görev yapan polis memurları, hem güvenlik önlemlerini sürdürüyor hem de öğrencilerle yakın iletişim kuruyor.