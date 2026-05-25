Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Kentte etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon, Zonguldak Limanı’nda denizin rengini değiştirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Zonguldak'ta denizin rengi değişti.
Sağanak yağış, denizin renginin değişmesine neden oldu.
Kentte gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerden gelen alüvyonlu su, dereler aracılığıyla denize ulaştı.
KİRLİLİK OLUŞTU
Zonguldak Limanı’nda denizin renginin değiştiği görülürken, liman içinde yoğun kirlilik oluştu.
Kapuz Plajı’nda da yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi sarı renge döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)