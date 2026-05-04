Zonguldak’ta heyelanda kopan kaya elektrik hattını kopardı
Kozlu ilçesinde küçük çaplı heyelanda düşen kaya ve ağaç parçaları, tünel ağzındaki elektrik hattını kopardı. Tellerin yola sarkması nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri’nde öğle saatlerinde yağış nedeniyle yol kenarındaki dağda heyelan oldu.
Boş alana düşen toprak, kaya ve ağaç parçaları, yüksek gerilim hattına çarptı ve telleri kopardı.
YOLDA UZUN TAŞIT KUYRUKLARI OLUŞTU
Tellerin yola sarkması nedeniyle tedbir amaçlı araçların geçişine izin verilmedi.
Yollara düşen tellerin kaldırılması için çalışma yürütülürken yolda, uzun taşıt kuyrukları oluştu.
BÖLGE TRAFİĞE AÇILDI
Tellerin kaldırılmasının ardından bölge yeniden trafiğe açıldı.
Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının devam ettiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)