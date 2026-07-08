Zonguldak'ta kaza sonrası kavga çıktı: Kadın sürücü darbedildi

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Zonguldak’ta kaos anları...

Gazipaşa Caddesi üzerinde E.K.; idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı.

KADIN SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.

Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu.

Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkânlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı.

KALABALIKTAN KORKUP MARKETE SIĞINDI

Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.

İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambülansla hastaneye kaldırıldı.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.